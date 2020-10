Juventus-Napoli | ecco quando di discuterà il ricorso del club azzurro

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Potrebbe essere discusso l’11 o il 18 novembre ildeldopo la vittoria a tavolino per lae il punto di penalizzazione inflitto agli azzurri La Corte d’appello federale discuterà nelle prossime settimane ildeldopo la sconfitta a tavolino per 3-0 contro lae il punto di penalizzazione inflitto dal Giudice sportivo. Lo riporta il quotidiano La Repubblica, con l’appello in merito alla decisione suche potrebbe essere discusso l’11 o il 18 novembre. La squadra azzurra non si era presentata il 4 ottobre scorso all’Allianz Stadium per le note vicende legate alle positività di Zielinski ed Elmas al Covid-19. Leggi su Calcionews24.com