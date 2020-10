Juventus, Marchisio: «Vi spiego il soprannome Principino» (Di sabato 31 ottobre 2020) Claudio Marchisio è il Principino del calcio italiano: l’ex centrocampista della Juventus spiega il motivo del suo soprannome Claudio Marchisio, intervistato da Vanity Fair, ha spiegato l’origine del suo soprannome. Ecco le sue parole. Principino – «A 19 anni andavo in discoteca con l’abito, mi piaceva. Il soprannome “Principino” nasce dal fatto che spesso mi presentavo così anche agli allenamenti, ma non per vezzo: è successo spesso che arrivassi direttamente dalla serata e dormissi tre ore in macchina nel parcheggio del campo sportivo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Claudioè ildel calcio italiano: l’ex centrocampista dellaspiega il motivo del suoClaudio, intervistato da Vanity Fair, ha spiegato l’origine del suo. Ecco le sue parole.– «A 19 anni andavo in discoteca con l’abito, mi piaceva. Il” nasce dal fatto che spesso mi presentavo così anche agli allenamenti, ma non per vezzo: è successo spesso che arrivassi direttamente dalla serata e dormissi tre ore in macchina nel parcheggio del campo sportivo». Leggi su Calcionews24.com

