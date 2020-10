Juventus, Chiesa: "Spogliatoio unito. Seguiamo tutti Pirlo" (Di venerdì 30 ottobre 2020) "Quando ho saputo della trattativa con la Juventus erano proprio gli ultimi giorni di mercato. Ringrazio la società per avermi cercato e per lo sforzo che ha fatto per prendermi dalla Fiorentin a. ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) "Quando ho saputo della trattativa con laerano proprio gli ultimi giorni di mercato. Ringrazio la società per avermi cercato e per lo sforzo che ha fatto per prendermi dalla Fiorentin a. ...

juventusfc : Al via la presentazione di @federicochiesa ??? ?? LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : La presentazione di @federicochiesa è terminata. Potete rivederla su @JuventusTV ?? - SkySport : Juventus, Chiesa: 'Spogliatoio unito. Fiorentina? Sempre agito correttamente' - Anayaric : RT @jup1897: Federico #Chiesa : 'Sono orgoglioso di vestire questa maglia e scendere in campo per la questa società prestigiosa' #Juve #J… - VicDlra : RT @juventusfc: Al via la presentazione di @federicochiesa ??? ?? LIVE su @JuventusTV ?? -