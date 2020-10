Juventus-Barcellona, Pirlo furioso: le preoccupazioni del Maestro (Di venerdì 30 ottobre 2020) La partita disputata mercoledì sera dalla Juventus di Andrea Pirlo non può che infastidire prepotentemente l’ambiente bianconero. La Vecchia Signora è stata oggettivamente presa a schiaffi per larghi tratti del match dal Barcellona di Lionel Messi, che più volte si è presentato in area di rigore e che con un pizzico di cinismo in più poteva fare molto male ai campioni d’Italia. Contro i blaugrana la squadra del Maestro è stata passiva, entrando in pieno contrasto con le ideologie e la filosofia di calcio dell’ex centrocampista di Flero. Ma c’è un aspetto in particolare che avrebbe fatto infuriare il neo tecnico della Juventus. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, nuova idea per il centrocampo: arriva ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) La partita disputata mercoledì sera dalladi Andreanon può che infastidire prepotentemente l’ambiente bianconero. La Vecchia Signora è stata oggettivamente presa a schiaffi per larghi tratti del match daldi Lionel Messi, che più volte si è presentato in area di rigore e che con un pizzico di cinismo in più poteva fare molto male ai campioni d’Italia. Contro i blaugrana la squadra delè stata passiva, entrando in pieno contrasto con le ideologie e la filosofia di calcio dell’ex centrocampista di Flero. Ma c’è un aspetto in particolare che avrebbe fatto infuriare il neo tecnico della. LEGGI ANCHE: Calciomercato, nuova idea per il centrocampo: arriva ...

capuanogio : La #Juventus ha concluso la partita con il #Barcellona senza effettuare nemmeno un tiro in porta. In… - pisto_gol : La Juventus ha giocato 6 partite ufficiali: 2 vittorie-Samp e Dinamo Kiev, 3 pareggi-Roma Crotone Verona-1 sconfitt… - JuventusTV : Grandi ospiti per una grande partita ?? Verso #JuveBarça con Moreno Torricelli e Marcello Lippi ?? LIVE QUI ?… - sportli26181512 : Cristiano Ronaldo sceglie la 'filosofia kaizen': sorrisi per il rientro: Nuovo aggiornamento su Instagram del campi… - ENRY_N10 : RT @AterAlbus_it: Barcellona, Pirlo, staff tecnico e il momento della Juventus, nell'ultima puntata del podcast -