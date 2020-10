Juventus | arriva il comunicato | Cristiano Ronaldo è guarito dal Coronavirus

Leggi su mediagol

(Di venerdì 30 ottobre 2020) L'annuncio del club bianconero.Attraverso il proprio sito ufficiale, laha annunciato cheha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19 e l’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare., Chiesa si presenta: “Orgoglioso di vestire questa maglia”. Su Commisso e le minacce al fratello…Andrea Pirlo, dunque, può tornare a sorridere nel periodo buio che sta attraversando. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Barcellona e i pareggi ottenuti nel massimo campionato italiano, il tecnico dei bianconeri ritrova la sua stella portoghese che potrà dargli un importante supporto per proseguire la sua ...