Juventus, ancora lontano il rinnovo di Dybala: il suo procuratore ritorna in Argentina (Di venerdì 30 ottobre 2020) La telenovela Dybala-Juventus è destinata ancora a proseguire, con l’epilogo che non sembra troppo vicino. Secondo Tuttosport il procuratore di Paulo Dybala, Jorge Antun, farà ritorno in Argentina dopo aver cercato nuovamente di avvicinare l’argentino al rinnovo con la Vecchia Signora. I problemi sarebbero stati perlopiù logistici, con l’incontro previsto per inizio ottobre saltato per questioni di protocolli sanitari. La trattativa è dunque ancora lontana dal chiudersi, ricordando che la Joya ha un contratto in scadenza nel 2022 e la ferma volontà di continuare la propria carriera a Torino. Una volontà che pare esserci anche da parte del club, anche se tra domanda e offerta ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) La telenovelaè destinataa proseguire, con l’epilogo che non sembra troppo vicino. Secondo Tuttosport ildi Paulo, Jorge Antun, farà ritorno indopo aver cercato nuovamente di avvicinare l’argentino alcon la Vecchia Signora. I problemi sarebbero stati perlopiù logistici, con l’incontro previsto per inizio ottobre saltato per questioni di protocolli sanitari. La trattativa è dunquelontana dal chiudersi, ricordando che la Joya ha un contratto in scadenza nel 2022 e la ferma volontà di continuare la propria carriera a Torino. Una volontà che pare esserci anche da parte del club, anche se tra domanda e offerta ...

juventusfc : ...E se siete ancora alla ricerca di numeri... ???? - DiMarzio : #Juventus | #CristianoRonaldo ancora positivo al coronavirus: la situazione - Gazzetta_it : #CristianoRonaldo ancora positivo al #Covid: salta il Barcellona - sportface2016 : #Juventus Niente faccia a faccia per il rinnovo di #Dybala: l'agente pronto a tornare in Argentina - AxlSanders : Vorrei ricordare a tutti che esattamente un anno fa, la #Juventus vinceva in casa contro il Bologna, per 2-1 con un… -