Jonas Brothers, I need you Christmas è il nuovo brano natalizio (Testo, Traduzione e Audio) (Di venerdì 30 ottobre 2020) A partire da oggi, 30 ottobre 2020, è disponibile il nuovo singolo natalizio dei Jonas Brothers, dal titolo I need you Christmas, che arriva a circa un anno di distanza da Like it’s Christmas, il singolo natalizio che ottenne oltre 130 milioni di stream. È stato un anno fortunato per i fratelli Kevin, Joe e Nick Jonas che, dopo aver ottenuto una nomination ai Grammy Awards e due nomination agli American Music Awards, hanno anche ricevuto tre premi ai Billboard Music Awards. I Jonas Brothers, nelle loro dichiarazioni ufficiali, hanno sottolineato l’importanza del Natale in un anno difficile com’è il 2020: Dopo l’anno folle che abbiamo passato, abbiamo tutti ... Leggi su soundsblog (Di venerdì 30 ottobre 2020) A partire da oggi, 30 ottobre 2020, è disponibile ilsingolodei, dal titolo Iyou, che arriva a circa un anno di distanza da Like it’s, il singoloche ottenne oltre 130 milioni di stream. È stato un anno fortunato per i fratelli Kevin, Joe e Nickche, dopo aver ottenuto una nomination ai Grammy Awards e due nomination agli American Music Awards, hanno anche ricevuto tre premi ai Billboard Music Awards. I, nelle loro dichiarazioni ufficiali, hanno sottolineato l’importanza del Natale in un anno difficile com’è il 2020: Dopo l’anno folle che abbiamo passato, abbiamo tutti ...

