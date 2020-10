Joey King protagonista del film The Princess (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'attrice Joey King ha trovato un altro progetto di cui sarà produttrice e protagonista: The Princess, che verrà prodotto per 20th Century Studios. Joey King sarà la protagonista del film The Princess, un progetto di 20th Century Studios, che sarà scritto da Ben Lustig e Jake Thornton. Il lungometraggio verrà prodotto per Hulu e per ora la produzione non ha voluto rivelare i dettagli riguardanti la trama del progetto. Secondo quanto riporta il sito Deadline, The Princess sarà un mix di Rapunzel e The Raid. Joey King dovrebbe quindi ritornare nel mondo dei film action dopo le riprese di Bullet Train, il progetto con star Brad ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'attriceha trovato un altro progetto di cui sarà produttrice e: The, che verrà prodotto per 20th Century Studios.sarà ladelThe, un progetto di 20th Century Studios, che sarà scritto da Ben Lustig e Jake Thornton. Il lungometraggio verrà prodotto per Hulu e per ora la produzione non ha voluto rivelare i dettagli riguardanti la trama del progetto. Secondo quanto riporta il sito Deadline, Thesarà un mix di Rapunzel e The Raid.dovrebbe quindi ritornare nel mondo deiaction dopo le riprese di Bullet Train, il progetto con star Brad ...

La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Leitch e da Zak Olkewicz. Il cast comprende anche Joey King e Andrew Koji. Leitch e Kelly McCormick saranno i produttori attraverso la loro 87North con ...

