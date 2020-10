Jamie Vardy | quella strana frase sui suoi parastinchi…

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 ottobre 2020)(fonte: skysports.com)Ci aveva pensato sua moglie, Rebekah, a renderlo noto, al tempo, con un ridondante post su Intagram. I curiosi parastinchi del marito, sui quali è stampata una particolareche rappresenta il suo iconico grido di battaglia. “Chat shit, get banged”, che tradotto in italiano è: “Se parli prima, poi lo prendi in culo”. Unachefece sua quando militava tra le fila del Fleetwood nel 2011, dopo averla trovata scritta su un muro. Ma perchè adottarla come slogan personale? I parastinchi diQuanti nel mondo dello sport erano convinti che quel ragazzaccio di Sheffield, acquistato nel 2012 dal Leicester per 1 milione, avrebbe segnato poco ...