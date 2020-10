Izi | Riot è il nuovo album

(Di venerdì 30 ottobre 2020) A partire dal 30 ottobre 2020, sarà disponibile il quartodi inediti di Izi, dal titolo, lanciato dal singolo Pusher che vede la partecipazione di Guesan e Vaz Tè, e annunciato, dal rapper genovese, lo scorso 7 ottobre con un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram. Per quest’, Izi ha collaborato con molti artisti della scena rap, italiana e internazionale, e non solo: Dax, IDK, Nayt, Federica Abbate, Piccolo G, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno, Leon Faun, Fabri Fibra, Gemitaiz, MadMan, Benny Benassi, Dargen D’Amico, Guesan, Vaz Tè, Maestro, Sav12 e Disme. Per quanto riguarda le produzioni, invece, Izi ha lavorato insieme a Davide Ice, Sick Luke, LA$$A & Mohr, Duffy, Leny Magoufakis, Bijan Amir, il precitato Benny Benassi, Johnny Dutra & Sean Da Firzt e ...

non6tu : Non ho bisogno di dormire stanotte. Devo sentire l'album di Izi #Riot - Ferdinando_17 : tra #nicolasiciliano e #izi io stasera sto sb******o. 2020 anno della musica porco d** #napoli51 #RIOT - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Il rapper genovese Izi torna con Riot: La mia rivolta non violenta tra Mandela e De Andr… -

Genova – “Una rivolta è in fondo il linguaggio di chi non viene ascoltato”. Con le parole di Martin Luther King, Izi presenta il suo nuovo album, “Riot”, in uscita oggi. Quella del rapper genovese è u ...Milano, 29 ott. (askanews) – Volutamente eterogeneo, una raccolta di pensieri, ed intuizioni, esce “Riot” il quarto album di studio di Izi. Per il giovane artista tra le penne più interessanti della s ...