Italia Sì | Barbara De Rossi sul podio | «Ho subìto due truffe che mi sono costate tanta paura e 100mila euro»

«Ho subìto due truffe che mi sono costate tanta paura e denaro, quasi 100mila euro». Con la voce rotta dall'emozione Barbara De Rossi, per la prima volta, racconta in esclusiva due brutte pagine della propria vita e lo fa sul podio del programma di Rai1 Italia Sì, condotto da Marco Liorni. L'attrice prima dice di come è stata truffata da un sedicente avvocato: «Avevo bisogno di essere tirata fuori da una situazione orribile», racconta lei all'inviato Alessandro Banchero con gli occhi lucidi e la voce spesso rotta dalla commozione. «Una situazione che non poteva finire senza l'intervento di qualcuno».

