Italia, Pil rimbalza nel III trimestre Ma con il ritorno Covid sono dolori (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il prodotto interno lordo Italiano ha registrato una crescita del 16,1% nel terzo trimestre 2020 rispetto ai tre mesi precedenti. Lo comunica l'Istat, sottolineando che, a causa delle flessioni dei precedenti due trimestri dell'anno, nel confronto con il terzo trimestre del 2019 la variazione resta invece negativa nella misura del 4,7%.

classcnbc : +++#Pil Italia 3* trimestre: +16,1%. Su anno: -4,7%+++ #30Ottobre - Confindustria : Già a settembre stimavamo -10% di #PIL, una perdita di 180 mld. Numeri duri per l’Italia. Se continuiamo così potre… - Agenzia_Italia : Bonomi: 'Se misure restrittive vanno avanti Pil in calo del 12% nel 2020' - Affaritaliani : Italia, Pil rimbalza nel III trimestre Ma con il ritorno Covid sono dolori - Carmelo_Lo_V : RT @FLCCGIL: L’Italia investe in #ricerca l'1,3% del proprio PIL?? Una quota inferiore alla media europea e all’obiettivo stabilito dall’age… -