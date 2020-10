Ipotesi “zona rossa” per Napoli: il governatore De Luca risponde al Governo (Di venerdì 30 ottobre 2020) E’ un fiume in piena Vincenzo De Luca. Nella sua consuenta diretta del venerdì sera, il governatore campano risponde anche a chi in questi giorni ha ipotizzato l’idea di istituire una zona rossa a Napoli. De Luca: “Napoli zona rossa è una stupidaggine” Il governatore sconfessa l’idea di creare una zona rossa nel solo capoluogo … L'articolo Ipotesi “zona rossa” per Napoli: il governatore De Luca risponde al Governo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 30 ottobre 2020) E’ un fiume in piena Vincenzo De. Nella sua consuenta diretta del venerdì sera, ilcampanoanche a chi in questi giorni ha ipotizzato l’idea di istituire una zona rossa a. De: “zona rossa è una stupidaggine” Ilsconfessa l’idea di creare una zona rossa nel solo capoluogo … L'articolo“zona rossa” per: ilDealTeleclubitalia notizie dae dall'Italia.

