Inter-Parma, probabili formazioni e orari tv (Di venerdì 30 ottobre 2020) Milano, 30 ottobre 2020 " Riprende domani, dopo il pareggio di Champions con lo Shaktar , la marcia in campionato dell'Inter . Con il successo di Genova la squadra di Conte si è rilanciata in ottica ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Milano, 30 ottobre 2020 " Riprende domani, dopo il pareggio di Champions con lo Shaktar , la marcia in campionato dell'. Con il successo di Genova la squadra di Conte si è rilanciata in ottica ...

Inter : ??? | SQUADRA Istinto, forza, interismo, classe, potenza...chi e cosa non può mancare nella vostra Inter dei sogni?… - SkySport : ULTIM'ORA INTER Risentimento agli adduttori coscia sinistra per Lukaku Salterà le partite contro Parma e Real Madri… - Gazzetta_it : #Inter, stop #Lukaku per un risentimento muscolare: salta il #Parma e forse anche il #Real - Calciomerc : #SerieA 18:22 Giocatori positivi al #COVID19 ATALANTA:#Carnesecchi CROTONE:#Dragus,#Molina VERONA:#Gunter INTER:… - korsi13 : RT @ACMReports: ?? Juve ? Lecce ? Roma ?? SPAL ? Lazio ? Juve ?? Napoli ? Parma ? Bologna ? Sassuolo ?? Atalanta ? Sampdoria ? Cagliari ? Shamr… -