Inter, lo sfogo di Eriksen: "Perchè gioco poco? Chiedetelo a Conte. In Italia…"

Prosegue il periodo nero di Christian Eriksen. Comincia in salita l'avventura di Christian Eriksen in Serie A, sempre meno impiegato dall'Inter dopo il deludente avvio di stagione che sta facendo mormorare la piazza nerazzurra. E se da un lato la discontinuità di rendimento fanno storcere il naso a tifosi e società, dall'altro, è proprio l'attaccante a lanciare frecciate all'indirizzo di Antonio Conte per chiedere maggiore spazio. "Perché gioco poco all'Inter? Chiamate Conte e chiedete a lui - ha detto Eriksen rispondendo ad alcuni tifosi nel corso di un "Q&A" organizzato dalla Federcalcio danese -, le decisioni sono sue. Nel calcio ci sono alti e bassi, avere soltanto alti è ..."

