Influenza, partite le vaccinazioni. Ancora poche dosi per le farmacie

Le Regioni hanno avviato le campagne per proteggere gratuitamente i più fragili, come i malati cronici e gli over 60. Rimangono incertezze sulle scorte da vendere ai privati

L’ormai ex uragano Zeta ha lasciato morte e distruzione negli Stati Uniti sudorientali. Ora sarà responsabile di un weekend molto umido e ventoso in Irlanda e Regno Unito. L’uragano Zeta ha colpito co ...

Influenza, partite le vaccinazioni. Ancora poche dosi per le farmacie

In attesa del vaccino contro il coronavirus, in tutte le Regioni è partita la corsa a proteggersi contro l’influenza. I motivi sono molteplici: diminuire la pressione sugli ospedali già oberati di ...

In attesa del vaccino contro il coronavirus, in tutte le Regioni è partita la corsa a proteggersi contro l'influenza. I motivi sono molteplici: diminuire la pressione sugli ospedali già oberati di ...