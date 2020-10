Inflazione | Istat | a ottobre -0 | 3% annuo ma carrello spesa +1 | 4%

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott. - (Adnkronos) - Leggera risalita aper l'che pur restando negativa su base annua (-0,3% ma era a -0,6% a settembre), vede per l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', un aumento congiunturale dello 0,2%. Lo comunica l'segnalando come l'andamento sia trainato dal cosiddetto 'della', sostenuto dall'aumento dei prezzi degli alimentari freschi. Infatti i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona accelerano passando dal +1% di settembre al +1,4%, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto scendono da -0,1% a -0,2%. L'acquisita per il 2020 e' pari a -0,2% per l'indice generale e a +0,6% per la componente di fondo.