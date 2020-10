Indice RT oltre 1,5: le 5 regioni italiane verso il lockdown (Di venerdì 30 ottobre 2020) Cinque regioni preoccupano più di tutte nella crescita dei contagi da coronavirus in Italia. Sono Lombardia, Campania, Liguria, Lazio e Valle d’Aosta, insieme alla provincia autonoma di Bolzano ad essere sotto sorveglianza speciale di epidemiologi ed esperti del Cts, come riporta il Corriere. La riflessione gira tutta intorno alla possibilità applicare lockdown regionali per escludere quello nazionale. Da giorni, al centro delle polemiche c’è il dibattito sulla chiusura di Campania e la Lombardia. La Regione del governatore De Luca ha superato ieri per la prima volta i 3mila nuovi contagiati in un giorno, con Napoli che ne conta 603. (Continua..) Mentre la Regione del presidente Fontana, nelle ultime 24 ore ha registrato 7.339 nuovi positivi, altri 53 ricoveri in intensiva e 57 ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 30 ottobre 2020) Cinquepreoccupano più di tutte nella crescita dei contagi da coronavirus in Italia. Sono Lombardia, Campania, Liguria, Lazio e Valle d’Aosta, insieme alla provincia autonoma di Bolzano ad essere sotto sorveglianza speciale di epidemiologi ed esperti del Cts, come riporta il Corriere. La riflessione gira tutta intorno alla possibilità applicareregionali per escludere quello nazionale. Da giorni, al centro delle polemiche c’è il dibattito sulla chiusura di Campania e la Lombardia. La Regione del governatore De Luca ha superato ieri per la prima volta i 3mila nuovi contagiati in un giorno, con Napoli che ne conta 603. (Continua..) Mentre la Regione del presidente Fontana, nelle ultime 24 ore ha registrato 7.339 nuovi positivi, altri 53 ricoveri in intensiva e 57 ...

