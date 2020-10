In Umbria le scuole medie e superiori rimarranno chiuse dal 3 al 14 novembre (Di venerdì 30 ottobre 2020) La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di scuole medie e superiori dal 3 al 14 novembre. Nel comunicato pubblicato venerdì sera, la regione spiega che la chiusura degli istituti e il proseguimento Leggi su ilpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) La presidente della RegioneDonatella Tesei ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura didal 3 al 14. Nel comunicato pubblicato venerdì sera, la regione spiega che la chiusura degli istituti e il proseguimento

