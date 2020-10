In arrivo i tamponi rapidi per medici di base e pediatri. Bonaccini: “Il controllo del contagio sarà più capillare sul territorio” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Con la ratifica in sede di Conferenza Stato-Regioni di oggi, ora possiamo dare il via alla fase operativa dell’Accordo per l’esecuzione dei test rapidi di accertamento del Covid da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri”. E’ quanto ha annunciato il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. Un passaggio fondamentale, prosegue Bonaccini, “per far partire il rafforzamento e il potenziamento delle attività di prevenzione e controllo del contagio in modo più capillare sul territorio”. Il presidente ha voluto rinnovare “il ringraziamento ai sindacati e a tutti coloro che hanno permesso di arrivare a questi Accordi Collettivi Nazionali per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Con la ratifica in sede di Conferenza Stato-Regioni di oggi, ora possiamo dare il via alla fase operativa dell’Accordo per l’esecuzione dei testdi accertamento del Covid da parte deidina generale e dei”. E’ quanto ha annunciato il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano. Un passaggio fondamentale, prosegue, “per far partire il rafforzamento e il potenziamento delle attività di prevenzione edelin modo piùsul territorio”. Il presidente ha voluto rinnovare “il ringraziamento ai sindacati e a tutti coloro che hanno permesso di arrivare a questi Accordi Collettivi Nazionali per ...

