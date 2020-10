Imbarazzo al GfVip: Amedeo Goria chiede scusa a Guenda, poi la Elia tira fuori il soprannome hard (Di sabato 31 ottobre 2020) Amedeo Goria torna al Grande Fratello Vip per chiedere scusa alla figlia Guenda di averla definita “bipolare”, ma salta fuori il suo passato da tombeur de femme e l'incontro diventa a luci rosse quando Antonella Elia svela: “Sei soprannominato l'idrante”. Amedeo Goria ritorna nella casa del GF e dietro al plexiglass si scusa prima con l'ex moglie Maria Teresa Ruta per le sue dichiarazioni forti sul carattere della figlia Guenda: “E' troppo intelligente e matura per non aver dato il giusto peso ad alcune parole dette in libertà insieme però ad altre di stima e affetto. Sono un giocherellone e un provocatore come sanno i colleghi di Rai Sport. ... Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020)torna al Grande Fratello Vip perrealla figliadi averla definita “bipolare”, ma saltail suo passato da tombeur de femme e l'incontro diventa a luci rosse quando Antonellasvela: “Sei soprannominato l'idrante”.ritorna nella casa del GF e dietro al plexiglass siprima con l'ex moglie Maria Teresa Ruta per le sue dichiarazioni forti sul carattere della figlia: “E' troppo intelligente e matura per non aver dato il giusto peso ad alcune parole dette in libertà insieme però ad altre di stima e affetto. Sono un giocherellone e un provocatore come sanno i colleghi di Rai Sport. ...

