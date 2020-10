Il virus corre, Italia verso lo ‘Scenario nr. 4’. Nuova stretta in arrivo, le Regioni a rischio lockdown (Di venerdì 30 ottobre 2020) Emergenza coronavirus, l’Italia corre verso lo Scenario Numero 4. Diverse Regioni a rischio chiusura alla luce dell’indice Rt. Il governo lavora assiduamente per scongiurare un lockdown generale ma deve fare i conti con una Nuova emergenza coronavirus, con i contagi che corrono, forse anche più del previsto. Il Commissario Arcuri, “Limitate gli spostamenti” Il Commissario Domenico Arcuri ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa affermando che il Covid-19 uccide meno grazie alla reazione dell’Italia. Inoltre non si registrano criticità nei reparti di terapia intensiva, ma il sistema ospedaliero è in affanno. L’invito del Commissario è ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Emergenza corona, l’lo Scenario Numero 4. Diversechiusura alla luce dell’indice Rt. Il governo lavora assiduamente per scongiurare ungenerale ma deve fare i conti con unaemergenza corona, con i contagi che corrono, forse anche più del previsto. Il Commissario Arcuri, “Limitate gli spostamenti” Il Commissario Domenico Arcuri ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa affermando che il Covid-19 uccide meno grazie alla reazione dell’. Inoltre non si registrano criticità nei reparti di terapia intensiva, ma il sistema ospedaliero è in affanno. L’invito del Commissario è ...

TgLa7 : ++ #Merkel: #Virus corre. Agire adesso con misure dure ++ Per evitare emergenza sanitaria nazionale - Mov5Stelle : Dal mondo giungono notizie tragiche con i contagi che superano i 43 milioni. Il virus corre e si diffonde in un'E… - GVNVNCR : RT @marisaLaDestra: ??#IlTempo del #30ottobre,l'affondo del.@Storace??: E'COLPA LORO IL PROX #LOCKDOWN #DeMicheli e #Azzolina Parlano i doc.… - mauriziomeland2 : RT @MissTiptree: 'Il virus prende forza' 'Il virus corre veloce' Si continua a personificare una cosa che non è neanche vivente. Si ha bi… - NewsMondo1 : Il virus corre, Italia verso lo ‘Scenario nr. 4’. Nuova stretta in arrivo, le Regioni a rischio lockdown… -

Ultime Notizie dalla rete : virus corre In Piemonte il virus corre a scuola: 15mila studenti sono finiti in quarantena dall’inizio delle lezioni Orizzonte Scuola "Virus, rispettare tutte le regole"

Il virus continua a correre e c’è l’assoluta necessità di rispettare le norme di sicurezza per contenere i contagi. Da qui, i due appelli lanciati nelle ultime dal sindaco di Poggibonsi, David Bussagl ...

Coronavirus Roma, caccia al posto letto: 600 pazienti Covid in attesa nei reparti

Il valore settimanale Rt che indica la capacità di riproduzione del virus è 1,49 ... Per questo continua la corsa a ricavare nuovi posti letto negli ospedali per scongiurare il collasso.

Il virus continua a correre e c’è l’assoluta necessità di rispettare le norme di sicurezza per contenere i contagi. Da qui, i due appelli lanciati nelle ultime dal sindaco di Poggibonsi, David Bussagl ...Il valore settimanale Rt che indica la capacità di riproduzione del virus è 1,49 ... Per questo continua la corsa a ricavare nuovi posti letto negli ospedali per scongiurare il collasso.