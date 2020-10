Il virologo Silvestri: “Niente panico né lockdown, la cavalleria degli anticorpi sta arrivando” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Nervi saldi, niente panico, usiamo il cervello ed il buon senso”. Un invito a mantenere la calma nonostante la crescita dei contagi da Covid-19 arriva da Guido Silvestri, virologo alla Emory University di Atlanta, che su Facebook spiega: “La cavalleria degli anticorpi sta arrivando, e mentre aspettiamo – con noi del settore che lavoriamo per farli arrivare in Italia al più presto – cerchiamo tutti di stare calmi (keep calm and carry-on, come dicevano gli inglesi sotto le bombe di Hitler), e di non fare scelte che potremmo rimpiangere amaramente, come quella di un lockdown generalizzato o di richiudere le scuole”. Il virologo spiega: ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Nervi saldi, niente, usiamo il cervello ed il buon senso”. Un invito a mantenere la calma nonostante la crescita dei contagi da Covid-19 arriva da Guidoalla Emory University di Atlanta, che su Facebook spiega: “Lasta arrivando, e mentre aspettiamo – con noi del settore che lavoriamo per farli arrivare in Italia al più presto – cerchiamo tutti di stare calmi (keep calm and carry-on, come dicevano gli inglesi sotto le bombe di Hitler), e di non fare scelte che potremmo rimpiangere amaramente, come quella di ungeneralizzato o di richiudere le scuole”. Ilspiega: ...

