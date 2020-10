Il video di Rampelli: «Tenda della Croce rossa per le mogli dei pescatori. Di Maio, vieni qui» (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Tra le vergogne italiane c’è anche questa che vedete dietro di me”. Fabio Rampelli torna ad accendere i riflettori sullo scandalo del sequestro libico dei pescatori di Mazara del Vallo. In una diretta video da piazza Montecitorio, con alle spalle il presidio delle mogli dei pescatori, il vicepresidente della Camera torna a chiedere l’impegno del governo. Per la liberazione dei pescatori da due mesi nelle galere di Bengasi. E per il risarcimento economico alle famiglie che da due mesi vivono senza stipendio. Rampelli: una Tenda per le famiglie dei pescatori Rampelli annuncia anche l’arrivo in giornata di una Tenda termo-riscaldata messa a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Tra le vergogne italiane c’è anche questa che vedete dietro di me”. Fabiotorna ad accendere i riflettori sullo scandalo del sequestro libico deidi Mazara del Vallo. In una direttada piazza Montecitorio, con alle spalle il presidio delledei, il vicepresidenteCamera torna a chiedere l’impegno del governo. Per la liberazione deida due mesi nelle galere di Bengasi. E per il risarcimento economico alle famiglie che da due mesi vivono senza stipendio.: unaper le famiglie deiannuncia anche l’arrivo in giornata di unatermo-riscaldata messa a ...

