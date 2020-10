Il Var costa troppo, perciò non c’è ai gironi di Europa League (Di venerdì 30 ottobre 2020) La rassegnazione con cui Aleksander Ceferin ha accettato l’introduzione del VAR nelle varie competizioni, spiega bene quanto il presidente dell’UEFA si sia relazionato a questa svolta con una certa diffidenza. L’inizio della resa è cominciato nel 2018, quando a marzo – quindi a pochi mesi dal Mondiale di Russia – sulla spinta dell’entusiasmo delle federazioni che l’avevano introdotto (Italia in primis), l’IFAB ne aveva ufficializzato l’utilizzo nella competizione più importante. A quel punto, l’impiego nelle coppe europee non poteva essere dilazionato, come ammise lo stesso Ceferin poco prima della decisione del Board. “Non sono contrario, penso che non si possa tornare indietro, ma dobbiamo addestrare gli arbitri in maniera appropriata perché nessuno sa bene come funzioni e questo potrebbe essere un ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 ottobre 2020) La rassegnazione con cui Aleksander Ceferin ha accettato l’introduzione del VAR nelle varie competizioni, spiega bene quanto il presidente dell’UEFA si sia relazionato a questa svolta con una certa diffidenza. L’inizio della resa è cominciato nel 2018, quando a marzo – quindi a pochi mesi dal Mondiale di Russia – sulla spinta dell’entusiasmo delle federazioni che l’avevano introdotto (Italia in primis), l’IFAB ne aveva ufficializzato l’utilizzo nella competizione più importante. A quel punto, l’impiego nelle coppe europee non poteva essere dilazionato, come ammise lo stesso Ceferin poco prima della decisione del Board. “Non sono contrario, penso che non si possa tornare indietro, ma dobbiamo addestrare gli arbitri in maniera appropriata perché nessuno sa bene come funzioni e questo potrebbe essere un ...

