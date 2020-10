Il tunisino killer arrivato da clandestino passando per l' Italia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Era sbarcato a Lampedusa poco più di un mese fa, Brahim Aoussaoui, il 21enne attentatore di Nizza. E dopo aver trascorso 14 giorni a bordo di una nave quarantena era approdato in, facendo perdere le proprie tracce. Aoussaoui è giunto sulla piccola isola siciliana il 20 settembre, in una domenica di super lavoro per i soccorritori impegnati sul fronte migranti: oltre 30 arrivi in meno di 24 ore, senza considerare i cosiddetti ‘sbarchi fantasma'. Proprio per la criticità della situazione, in un momento in cui l'hot spot dell'isola era in costante emergenza sovraffollamento, Aoussaoui è stato identificato e immediatamente trasferito con gli altri migranti, sulla nave quarantena Rhapsody, di stanza davanti al porto di Bari. Dopo le due settimane trascorse a bordo e i controlli di rito, è sbarcato di nuovo, questa volta in ...