Il terrorista Brahim Aoussaoui ha vissuto a lungo in Italia

Brahim Aoussaoui, killer che ha ucciso a Nizza tre persone, ha vissuto per un mese in Italia: era ospite di un parente a Palermo.

La notizia dell’arrivo a Lampedusa del terrorista e della sua lunga permanenza in Italia ... al fine di comprendere come e perché i movimenti di Brahim Aoussaoui siano passati inosservati. Il leader ...

Il killer di Nizza è rimasto in Italia per un mese: viveva a Palermo

Brahim Aoussaoui, killer che ha ucciso a Nizza tre persone ... Le polemiche La notizia dell’arrivo a Lampedusa del terrorista e della sua lunga permanenza in Italia ha destato numerose polemiche. Il ...

La notizia dell'arrivo a Lampedusa del terrorista e della sua lunga permanenza in Italia ... al fine di comprendere come e perché i movimenti di Brahim Aoussaoui siano passati inosservati. Il leader ...