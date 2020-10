Il sorriso sulle labbra fino all’ultimo respiro, con lei la figlia di 6 anni: addio Sara (Di venerdì 30 ottobre 2020) Splendida mamma e ottima pallavolista: si spegne nel Padovano a soli 42 anni Sara Turetta, arresa ad un brutto male. Sara turettaLa piangono una figlia di 6 anni e il marito Diego. Ma non solo. Sara Turetta era molto amata a Villafranca Padovana e lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità che conosceva la donna sin da bambina. Parenti e cittadini si stringono intorno al grande dolore della famiglia. Domani, 31 ottobre l’ultimo saluto a Sara. Era malata da tempo, eppure chi l’ha conosciuta la descrive sempre sorridente, altruista, amorevole con la piccola figlia e il marito, generosa con tutti. Ha combattuto la sua malattia con il sorriso sulle labbra e con ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 ottobre 2020) Splendida mamma e ottima pallavolista: si spegne nel Padovano a soli 42Turetta, arresa ad un brutto male.turettaLa piangono unadi 6e il marito Diego. Ma non solo.Turetta era molto amata a Villafranca Padovana e lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità che conosceva la donna sin da bambina. Parenti e cittadini si stringono intorno al grande dolore della famiglia. Domani, 31 ottobre l’ultimo saluto a. Era malata da tempo, eppure chi l’ha conosciuta la descrive sempre sorridente, altruista, amorevole con la piccolae il marito, generosa con tutti. Ha combattuto la sua malattia con ile con ...

Ultime Notizie dalla rete : sorriso sulle Il sorriso sulle labbra fino all'ultimo respiro, con lei la figlia di 6 anni: addio... CheNews.it Fedele. "Mi fanno sorridere quando paragonano Maradona a Messi e Cristiano Ronaldo"

Mi fanno sorridere quando lo paragonano a Messi e Cristiano Ronaldo ... nessuno gli ha regalato nulla e si è guadagnato da solo sul campo quello che ha raggiunto. Segreto? Attacca lo spazio in ...

Matilde Brandi è un fiume in piena (e ne ha per tutti): "Maria Teresa è una stratega"

È indaffaratissima Matilde Brandi. Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip è ospite in molte trasmissioni sia come opinionista sia da intervistata sulla sua esperienza nel reality. Propr ...

