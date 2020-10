Il ritorno di “All Together Now” con Michelle Hunziker (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’annuncio della conduttrice su Instagram Michelle Hunziker e “All Together Now” stanno tornando. La conduttrice, con un post su Instagram, ha dato qualche piccola anticipazione di quello che succederà nella nuova edizione dello show. La svizzera ha postato una foto in compagnia di Francesco Renga, Rita Pavone, Anna Tatangelo e J – Ax. Sul suo profilo ha scritto: “Mettete insieme le 4 voci e i 4 talenti di questi signori alle mie spalle, pensateli seduti a contrastare o confermare il muro dei 100 esperti musicali di ALL Together NOW” e poi: “Canteranno, si emozioneranno, litigheranno appassionatamente per sostenere le loro scelte. I concorrenti cresceranno di puntata in puntata grazie ad un meticoloso lavoro sull’autostima!” Lo show and in onda su Canale 5, in ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’annuncio della conduttrice su Instagrame “AllNow” stanno tornando. La conduttrice, con un post su Instagram, ha dato qualche piccola anticipazione di quello che succederà nella nuova edizione dello show. La svizzera ha postato una foto in compagnia di Francesco Renga, Rita Pavone, Anna Tatangelo e J – Ax. Sul suo profilo ha scritto: “Mettete insieme le 4 voci e i 4 talenti di questi signori alle mie spalle, pensateli seduti a contrastare o confermare il muro dei 100 esperti musicali di ALLNOW” e poi: “Canteranno, si emozioneranno, litigheranno appassionatamente per sostenere le loro scelte. I concorrenti cresceranno di puntata in puntata grazie ad un meticoloso lavoro sull’autostima!” Lo show and in onda su Canale 5, in ...

