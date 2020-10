Il rimbalzo del Pil nel terzo trimestre dà respiro alle Borse, ma resta prudenza (Di venerdì 30 ottobre 2020) Continuano a pesare i numeri dei contagi e i conseguenti lockdown. A livello continentale vendite sul comparto tech nonostante le buone trimestrali dei colossi Usa: preoccupano le prospettive sui prossimi mesi. A Piazza Affari focus su Banco Bpm dopo il rafforzamento di alcuni soci nel capitale. L'euro rimane debole sotto quota 1,17 dollari dopo che la Bce ha aperto la nuova strada a nuovi interventi in dicembre. Spread a 134 punti Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 30 ottobre 2020) Continuano a pesare i numeri dei contagi e i conseguenti lockdown. A livello continentale vendite sul comparto tech nonostante le buone trimestrali dei colossi Usa: preoccupano le prospettive sui prossimi mesi. A Piazza Affari focus su Banco Bpm dopo il rafforzamento di alcuni soci nel capitale. L'euro rimane debole sotto quota 1,17 dollari dopo che la Bce ha aperto la nuova strada a nuovi interventi in dicembre. Spread a 134 punti

