Il rapper Izi invita a combattere l'ingiustizia senza violenza in 'Riot': 'La mia rivolta spirituale' (Di venerdì 30 ottobre 2020) ... un invito ad usare il cervello e i poteri che abbiamo, a migliorare ed evolvere la nostra comunicazione, oltre che il nostro essere...', racconta l'artista ligure a Tgcom24. 'Una rivolta e in fondo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 ottobre 2020) ... un invito ad usare il cervello e i poteri che abbiamo, a migliorare ed evolvere la nostra comunicazione, oltre che il nostro essere...', racconta l'artista ligure a Tgcom24. 'Unae in fondo ...

diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Il rapper genovese Izi torna con Riot: La mia rivolta non violenta tra Mandela e De Andr… - xzaynandi : Il nome “santi” mi ricorda quello di un rapper ma non mi ricordo quale AH NON SO PERCHÉ MI RICORDA IL FILM ZETA CON IZI #xfactor2020 - Affaritaliani : Il rapper Izi canta la non violenza nel nuovo album 'Riot' - debsintheden : Beccato x factor per caso, rapper bravino ma Chic di Izi non la modifichi zio - codeinahx : izi è uno dei rapper che apprezzo di più nell’ultimo tempo -