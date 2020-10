Il presidente della Fondazione | sul Covid | “Non possiamo arrivare a 500 morti al giorno”

Leggi su chenews

(Di sabato 31 ottobre 2020) IlGimbe avverte, l’Italia è ancora in tempo per evitare un lockdown eda 500al giorno. Fonte foto: (Pixabay)“C’è ancora tempo per evitare il lockdown generalizzato, però se aspettiamo di avere 40mila contagi al giorno, arriveremo a 500al giorno“. Spiega così la situazione, Nino Cartabellotta,Gimbe, società che diffonde informazioni e ricerca sulla sanità italiana. Secondo Cartabellotta: “Se noi vogliamo prevenire dei numeri tra due settimane dobbiamo intervenire oggi. Occorrerebbero chiusure locali. – E continua – Già dai primi di settembre ...