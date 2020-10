Il potente discorso di Michelle Williams che invita le donne alla libertà (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono passati 75 anni da quando il Regno d’Italia istituì il suffragio femminile e le donne furono chiamate a votare alle amministrative; poi nel 1946 ecco il primo voto su scala nazionale. Una vittoria, quella dell’universo femminile, che a quei tempi vedeva davanti a sé aprirsi la strada dell’eguaglianza di genere. Poi un’altra vittoria per le donne, quella della legge italiana che regola l’accesso all’aborto del 22 maggio 1978; ci era stata finalmente data la libertà di scegliere del nostro corpo e per il nostro futuro. Di anni ne sono passati tanti, ma il retaggio di una società bigotta e patriarcale è ancora presente nella vita di tutte noi perché quei passi, mossi fino a questo momento, sono ancora troppo piccoli e la verità è che lo spettro della ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono passati 75 anni da quando il Regno d’Italia istituì il suffragio femminile e lefurono chiamate a votare alle amministrative; poi nel 1946 ecco il primo voto su scala nazionale. Una vittoria, quella dell’universo femminile, che a quei tempi vedeva davanti a sé aprirsi la strada dell’eguaglianza di genere. Poi un’altra vittoria per le, quella della legge italiana che regola l’accesso all’aborto del 22 maggio 1978; ci era stata finalmente data la libertà di scegliere del nostro corpo e per il nostro futuro. Di anni ne sono passati tanti, ma il retaggio di una società bigotta e patriarcale è ancora presente nella vita di tutte noi perché quei passi, mossi fino a questo momento, sono ancora troppo piccoli e la verità è che lo spettro della ...

Ilamaiunagioia : La cosa che mi fa tristezza è che nonostante il discorso così forte e potente di Massimo la maggior parte di quei r… - JohnLQuackett : @PaliilaP Avrei anche un'altra domanda, o potente evisceratore di terminologie settoriali - nella fattispecie del s… - ale_brancati : @NickABC93 Continuo a chiedermi in relazione a quale tua analisi il 20% va bene e il 45% no...la storia del potente… - canUdreamWithMe : Quanto sarebbe bello se Dayane andasse a riferire questo discorso di Oppini a Tommaso? ?? Ho proprio voglia di un l… - AnnaChi69468926 : @futur3nostalgia Si non metto in dubbio quello al momento, tolto l’episodio Stefania è comunque molto possessiva e… -

Ultime Notizie dalla rete : potente discorso Bang&Olufsen presenta lo speaker Beolit 20 Telefonino.net Sciannimanico: “Il Foggia potrà giocarsi un posto nei playoff”

Ex giocatore di Foggia e Bari negli anni '70-'80 e successivamente allenatore dei biancorossi, Arcangelo Sciannimanico è stato intervistato dall'edizione pugliese de La Repubblica per p ...

ALTRE NEWS Sciannimanico: “Il Foggia potrà giocarsi un posto nei playoff”

Ex giocatore di Foggia e Bari negli anni '70-'80 e successivamente allenatore dei biancorossi, Arcangelo Sciannimanico è stato intervistato dall'edizione pugliese de La Repubblica per p ...

Ex giocatore di Foggia e Bari negli anni '70-'80 e successivamente allenatore dei biancorossi, Arcangelo Sciannimanico è stato intervistato dall'edizione pugliese de La Repubblica per p ...Ex giocatore di Foggia e Bari negli anni '70-'80 e successivamente allenatore dei biancorossi, Arcangelo Sciannimanico è stato intervistato dall'edizione pugliese de La Repubblica per p ...