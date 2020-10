Il Pil italiano stupisce in positivo: + 16% nel terzo trimestre. Sopra le attese e meglio della media dei paesi euro (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ha corso più di quanto si pensasse l’economia italiana nel terzo trimestre del 2020. Come rende noto l’Istat nella sua stima provvisoria, tra luglio e settembre, quindi i mesi della piena “riapertura”, il Prodotto interno italiano è balzato del 16,1%, rispetto ai tre mesi precedenti (- 4,7% sullo stesso trimestre del 2019). Un dato, come capita raramente, superiore alla media dell’area euro che ha registrato un incremento del 12,7%. La ripresa estiva ha interessato tutti i grandi comparti produttivi ossia industria, servizi ed agricoltura e favorito da una decisa ripresa della domanda sia interna che estera. A questo punto il dato acquisito per l’intero 2020 è di un – 8,2%, vale a dire che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ha corso più di quanto si pensasse l’economia italiana neldel 2020. Come rende noto l’Istat nella sua stima provvisoria, tra luglio e settembre, quindi i mesipiena “riapertura”, il Prodotto internoè balzato del 16,1%, rispetto ai tre mesi precedenti (- 4,7% sullo stessodel 2019). Un dato, come capita raramente, superiore alladell’areache ha registrato un incremento del 12,7%. La ripresa estiva ha interessato tutti i grandi comparti produttivi ossia industria, servizi ed agricoltura e favorito da una decisa ripresadomanda sia interna che estera. A questo punto il dato acquisito per l’intero 2020 è di un – 8,2%, vale a dire che ...

repubblica : Il Pil italiano ha rimbalzato più forte del previsto in estate: +16,1% nel terzo trimestre [aggiornamento delle 11:… - mimich58 : RT @repubblica: Il Pil italiano ha rimbalzato più forte del previsto in estate: +16,1% nel terzo trimestre [aggiornamento delle 11:41] http… - MatteoMarchini5 : Il Pil italiano stupisce in positivo: + 16% nel terzo trimestre. Sopra le attese e meglio della media dei paesi euro - mauriziobonanno : RT @repubblica: Il Pil italiano ha rimbalzato più forte del previsto in estate: +16,1% nel terzo trimestre [aggiornamento delle 11:09] http… - DAXdB : RT @ultimenotizie: Il Pil italiano nel terzo trimestre del 2020 ha registrato un deciso rimbalzo del 16,1% rispetto al trimestre precedente… -