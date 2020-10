IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di lunedì 2 novembre 2020 (Di venerdì 30 ottobre 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di lunedì 2 novembre 2020: Prima di recarsi al lavoro al PARADISO, Laura (Arianna Montefiori), Gabriella (Ilaria Rossi) e Roberta (Federica De Benedittis) hanno un confronto sui loro rispettivi progetti di lavoro e sentimentali.Leggi anche: UOMINI E DONNE, anticipazioni: Valentina e Germano lasciano il programmaStefania Colombo (Grace Ambrose) prende servizio come Venere in prova ed è molto emozionata. Irene (Francesca Del Fa) ha capito che la ragazza ha una cotta per Federico (Alessandro Fella) e, prendendola a cuore, promette a se stessa di aiutarla… Gabriella si rende conto che Cosimo (Alessandro Cosentini) ha organizzato al PARADISO una sfilata privata ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 30 ottobre 2020)puntata de Il5 di lunedì 2: Prima di recarsi al lavoro al, Laura (Arianna Montefiori), Gabriella (Ilaria Rossi) e Roberta (Federica De Benedittis) hanno un confronto sui loro rispettivi progetti di lavoro e sentimentali.Leggi anche: UOMINI E DONNE,: Valentina e Germano lasciano il programmaStefania Colombo (Grace Ambrose) prende servizio come Venere in prova ed è molto emozionata. Irene (Francesca Del Fa) ha capito che la ragazza ha una cotta per Federico (Alessandro Fella) e, prendendola a cuore, promette a se stessa di aiutarla… Gabriella si rende conto che Cosimo (Alessandro Cosentini) ha organizzato aluna sfilata privata ...

