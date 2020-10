Il Natale secondo i Jonas Brothers: «Dopo l’anno folle che abbiamo passato le festività ci avvicinano l’uno all’altro» (Di venerdì 30 ottobre 2020) I Jonas Brothers, band nominata ai GRAMMY® Awards, pubblicano oggi un nuovo brano natalizio, “I Need You Christmas.” L’annuncio arriva a seguito delle celebrazioni del trio per aver ottenuto i premi “Top Duo/Group,” “Top Radio Songs Artist,” e “Top Radio Song” per “Sucker” ai Billboard Music Awards, e due nominations come “Favorite Duo/Group – Pop/Rock” e “Favorite Artist – Adult Contemporary” agli American Music Awards Un dolce pianoforte e il suono caldo della chitarra abbracciano le voci delicate su questa tenera ballad. “Dopo l’anno folle che abbiamo passato, abbiamo tutti bisogno di attendere qualcosa che non vediamo l’ora che arrivi” ... Leggi su domanipress (Di venerdì 30 ottobre 2020) I, band nominata ai GRAMMY® Awards, pubblicano oggi un nuovo brano natalizio, “I Need You Christmas.” L’annuncio arriva a seguito delle celebrazioni del trio per aver ottenuto i premi “Top Duo/Group,” “Top Radio Songs Artist,” e “Top Radio Song” per “Sucker” ai Billboard Music Awards, e due nominations come “Favorite Duo/Group – Pop/Rock” e “Favorite Artist – Adult Contemporary” agli American Music Awards Un dolce pianoforte e il suono caldo della chitarra abbracciano le voci delicate su questa tenera ballad. “l’annochetutti bisogno di attendere qualcosa che non vediamo l’ora che arrivi” ...

