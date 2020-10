Il mondo spera nel vaccino che, se tutto andrà bene, potrebbe arrivare nel 2021 (Di venerdì 30 ottobre 2020) In prima linea nella ricerca c'è un'azienda italiana, l'Irbm di Pomezia partner dell'università di Oxford. La sperimentazione è a buon punto e al nostro Tg il numero uno dell'azienda Di Lorenzo, dichiara che se arriverà l'ok dell'Agenzia europea del farmaco, il vaccino sarà disponibile entro la fine del prossimo gennaio Leggi su tg.la7 (Di venerdì 30 ottobre 2020) In prima linea nella ricerca c'è un'azienda italiana, l'Irbm di Pomezia partner dell'università di Oxford. La sperimentazione è a buon punto e al nostro Tg il numero uno dell'azienda Di Lorenzo, dichiara che se arriverà l'ok dell'Agenzia europea del farmaco, ilsarà disponibile entro la fine del prossimo gennaio

La sperimentazione è a buon punto e al nostro Tg il numero uno dell'azienda Di Lorenzo, dichiara che se arriverà l'ok dell'Agenzia europea del farmaco, il vaccino sarà disponibile entro la fine del pr ...

Ilaria Capua: «Il vaccino non sarà l’unica soluzione. Trump? Ha fatto cura potentissima: protetto fino a gennaio»

La virologa italiana che lavora in Florida: «Ci vorrà tempo per avere dosi per tutti». Trump? «Lui ora va in giro perché è protetto, gli hanno fatto una cura potentissima» ...

