Il Mes e i mea culpa che servono alla politica. Scrive il prof. Mayer (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tutti sanno che dire "ho sbagliato" e/o "ho cambiato idea" è un sintomo di sicurezza, intelligenza e coraggio. Perchè non vale per i politici? 36 milardi di euro sono disponibili da mesi per interventi diretti e indiretti contro il Covid 19 dal Mes a tassi molto bassi e senza condizioni. L'Italia sinora ha deciso di non sfruttare questa possibiltà perdendo tempo prezioso. In questi giorni stiamo vivendo alcune delle vicende più drammatiche dal dopoguerra: un ripensamento sui 36 miliardi per la Sanità è davvero necessario e auspicabile. Difficile capire perché in generale la classe politica sia ostaggio delle proprie posizioni. Il cambiamento di posizione potrebbe partire dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha dimostrato doti di coraggio e intelligenza nella gestione della prima ...

