Il mediatore che affiancò la giunta Pd negava la mafia nigeriana (Di venerdì 30 ottobre 2020) Francesca Bernasconi Il dj ritenuto a capo della mafia nigeriana ferrarese è stato fermato. Ma, secondo il sindaco Fabbri, il mediatore culturale che collaborava col Comune negava il problema: "Diceva che si trattava di rivalità amorosa" Nella tarda serata di mercoledì, gli uomini della squadra mobile di Ferrara hanno rintracciato e catturato il capo dei Viking della zona, l'organizzazione mafiosa sgominata qualche giorno fa, con l'esecuzione di 69 misure cautelari. Agli affiliati vengono contestati i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, tentato omicidio, associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, rapina, estorsione e lesioni gravissime. E ora, anche il capo della sezione ferrarese, Emmanuel Okenwa, detto Boogye, ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Francesca Bernasconi Il dj ritenuto a capo dellaferrarese è stato fermato. Ma, secondo il sindaco Fabbri, ilculturale che collaborava col Comuneil problema: "Diceva che si trattava di rivalità amorosa" Nella tarda serata di mercoledì, gli uomini della squadra mobile di Ferrara hanno rintracciato e catturato il capo dei Viking della zona, l'organizzazione mafiosa sgominata qualche giorno fa, con l'esecuzione di 69 misure cautelari. Agli affiliati vengono contestati i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, tentato omicidio, associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, rapina, estorsione e lesioni gravissime. E ora, anche il capo della sezione ferrarese, Emmanuel Okenwa, detto Boogye, ...

officine_scuola : Che cos’è una ‘#tecnologia’ ? Che cos’è un ‘mediatore’ ? Leonardo Menegola ci mostrerà come la tecnologia informati… - clownbustercfb2 : Nella vita sono come Enock che da giorni si ritrova a fare da mediatore tra Dayane e Oppini? #gfvip - adp_tw : Credo che questa decisione, presa da un presidente legittimato dal voto popolare, non un mediatore come il nostro P… - tobeflai : RT @_lasilviaaa: Alle 3.20 di notte stiamo vedendo Enock che fa da mediatore. Pazzesca questa edizione, un colpo di scena dietro l’altro. #… - any1_anya : @casiftangeles Ovviamente finto, spieghiamolo. Ma un dubbio mi è venuto non ci sarà stato mica lo zampino del gf ch… -

Ultime Notizie dalla rete : mediatore che Quando si può dire che il tentativo di mediazione sia stato esperito? Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Chieti, nuovo incontro ieri tra Comune e Panoramica

“Ci preme continuare l’opera di mediazione che questa Amministrazione sta portando avanti sul tema, ma dobbiamo registra un irrigidimento delle posizioni – riferisce il sindaco Diego Ferrara – ...

Tribunale di Napoli, file ai varchi e ressa in aula: nel civile si torna al remoto

Ore di attesa, saltato l'ordine di prenotazione, inutile ogni tentativo di mediazione, c'è chi rinuncia al processo ... la foto del giudice Caccese in tuta bianca e maschera anticovid, che si occupa ...

“Ci preme continuare l’opera di mediazione che questa Amministrazione sta portando avanti sul tema, ma dobbiamo registra un irrigidimento delle posizioni – riferisce il sindaco Diego Ferrara – ...Ore di attesa, saltato l'ordine di prenotazione, inutile ogni tentativo di mediazione, c'è chi rinuncia al processo ... la foto del giudice Caccese in tuta bianca e maschera anticovid, che si occupa ...