Il lockdown totale potrebbe essere inutile Il professor Remuzzi gela l' Italia a Piazzapulita | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) "Cosa fare adesso? Ilsarebbe molto semplice, manon risolvere i problemi". Secondo Giuseppe, direttore dell'Istituto Mario Negri di Milano, la chiusura generalizzata del Paesenon servire a molto, in termini di contagi da Covid. E questo è il motivo: "Uno studio che sta perpubblicato suggerisce che la fascia d'età più delicata per la trasmissione del virus è quella tra i 20 e i 29 anni, mentre non lo sono le persone fino ai 19 anni". Non parliamo quindi di bambini o liceali, ma di ragazzi più grandi. Ecco perché secondo, le ultime misure applicate dal governoroefficaci: "Si eviteranno quegli assembramenti ...