“Il lockdown italiano parte mercoledì” – la nuova Catena di S. Antonio da evitare (Di sabato 31 ottobre 2020) Ci segnalano i nostri contatti l’ennesima Catena di S. Antonio nazionale per cui il solito “amico in regione” annuncia che “Il lockdown italiano parte mercoledì” Ragazzi, allora. Bugie mi hanno detto, bugie vi dico. Ho un amico che lavora in Regione, che ha già avuto il comunicato, mi è venuto a dire… ve lo ripasso. Ricordando sempre… sperando che sia la verità. La chiusura e il lockdown italiano parte mercoledì 4 Novembre e dura fino al 7 Dicembre, e tutte le attività riaprono all’Immacolata. Perché hanno deciso il 4 Novembre? Perché hanno affidato l’erogazione di tutti gli incentivi all’Agenzia delle Entrate per salvare i negozi e i ... Leggi su bufale (Di sabato 31 ottobre 2020) Ci segnalano i nostri contatti l’ennesimadi S.nazionale per cui il solito “amico in regione” annuncia che “Ilmercoledì” Ragazzi, allora. Bugie mi hanno detto, bugie vi dico. Ho un amico che lavora in Regione, che ha già avuto il comunicato, mi è venuto a dire… ve lo ripasso. Ricordando sempre… sperando che sia la verità. La chiusura e ilmercoledì 4 Novembre e dura fino al 7 Dicembre, e tutte le attività riaprono all’Immacolata. Perché hanno deciso il 4 Novembre? Perché hanno affidato l’erogazione di tutti gli incentivi all’Agenzia delle Entrate per salvare i negozi e i ...

NicolaPorro : Ascoltate e riflettete sulle parole del professor ?????????????? ????????`, un’autorità indiscussa nel campo della virologia ??… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ I sindaci di Milano e Napoli chiedono a che titolo Ricciardi parli di lockdown. Lo stati… - ManlioDS : A Roma tra una tv e l'altra Salvini ha certamente qualcosa da fare 'giorno e notte', ma certo non per 'evitare il l… - FmMosca : RT @RadioSavana: Ancora scontri a Firenze. Cittadini in massa contro lockdown e governo Conte: 'Libertà!' Scontri con la Polizia che ha blo… - delletidi : RT @LucaFerrettiEvo: Misure per evitare il lockdown si sarebbero già dovute prendere da prima, sia da parte dello Stato che dei cittadini.… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il lockdown Disturbi alimentari: “Il lockdown li aggrava" Fortune Italia