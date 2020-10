Il Lockdown in Italia sarà come quello scelto da Macron per la Francia (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’Italia ormai verso il Lockdown, con Governo e Opposizione concordi sulla decisione. Ma potrebbero non chiudere tutte le attività, proprio come in Francia. Che l’Italia sia sempre più orientata verso un nuovo Lockdown non è certo un mistero: è ormai da una settimana che medici, scienziati e politici lasciano trasparire la concreta ipotesi di nuove … L'articolo Il Lockdown in Italia sarà come quello scelto da Macron per la Francia proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’ormai verso il, con Governo e Opposizione concordi sulla decisione. Ma potrebbero non chiudere tutte le attività, proprioin. Che l’sia sempre più orientata verso un nuovonon è certo un mistero: è ormai da una settimana che medici, scienziati e politici lasciano trasparire la concreta ipotesi di nuove … L'articolo Ilinsaràdaper laproviene da Leggilo.org.

petergomezblog : Coronavirus, in Germania mini-lockdown dal 2 novembre per un mese: ristoranti, palestre e teatri chiusi. Aperti scu… - Corriere : Italia verso lo scenario 4. Allarme alto in 5 Regioni: rischio lockdown - fattoquotidiano : Come sempre la situazione è grave, ma non è seria. Mentre l’Italia sgrana il rosario quotidiano di numeri e angosce… - speakmelasagna : @faban82 @italia_ribelle @danielamartani Ma tu i dati di Svezia e Svizzera li hai presi in considerazione? Quelli i… - infoitinterno : Rischio lockdown (come in Francia) anche in Italia: cos’è lo scenario 4 -