Il lato oscuro degli scacchi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il gioco degli scacchi rientra di diritto tra le discipline sportive, come prevede il Comitato Olimpico Internazionale. Oltre a questo aspetto che sono in pochi a conoscere, ce n’è anche un altro che riguarda un importante risvolto psicologico di questo storico gioco di strategia. Infatti, se si riflette bene sulle sue dinamiche, ci si rende conto che si tratta di uno degli sport più violenti e probanti sotto il profilo mentale. Quando ci si accomoda dinanzi ad una scacchiera e di fronte all’avversario di turno, è come dare il via ad una seduta di psicanalisi che metterà il giocatore a confronto con alcuni dei lati più reconditi del suo animo, arrivando a fare i conti con delle caratteristiche a dir poco complesse della personalità. A differenza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il giocorientra di diritto tra le discipline sportive, come prevede il Comitato Olimpico Internazionale. Oltre a questo aspetto che sono in pochi a conoscere, ce n’è anche un altro che riguarda un importante risvolto psicologico di questo storico gioco di strategia. Infatti, se si riflette bene sulle sue dinamiche, ci si rende conto che si tratta di unosport più violenti e probanti sotto il profilo mentale. Quando ci si accomoda dinanzi ad unaera e di fronte all’avversario di turno, è come dare il via ad una seduta di psicanalisi che metterà il giocatore a confronto con alcuni dei lati più reconditi del suo animo, arrivando a fare i conti con delle caratteristiche a dir poco complesse della personalità. A differenza ...

reportrai3 : Il lato oscuro della politica lombarda #Report da rivedere 'Vassalli, valvassori e valvassini' di Giorgio Mottola - reportrai3 : Siamo in onda! ?? L'anno nero del trasporto aereo ?? Il lato oscuro della politica lombarda. ?? Gli intrecci fina… - efraimmedina : RT @wonderful_g: #ConUnCuorePulsante #VentagliDiParole Non volevo pensare, non volevo l’ombra di un’idea, non volevo sapere, volevo riman… - H0LICJIW0N : @rubyn3tto il lato oscuro ???? - Alessio90505441 : @AlbertoBagnai Cedi al lato oscuro della forza. I grillini ce l'hanno fatta. Vota il governo Draghi. Ti sentirai me… -

Ultime Notizie dalla rete : lato oscuro Il Lato Oscuro Della Pax Romana Il giornale dell'Arte Maradona a processo per la "Mano de Dios"

Il giudice Salvati, il pm Tranquillo (giornalista) e il difensore Botti (avvocato) mettono su una trama avvincente che diventa filosofia di vita ...

Ravenna Nightmare Film Fest Online Edition: dal 31 Ottobre all’8 Novembre

Il coraggio di non fermare un festival così amato deve essere premiato e l’invito è dunque quello di seguire in diretta tutti i film che accenderanno i riflettori su ogni aspetto del lato oscuro del ...

Il giudice Salvati, il pm Tranquillo (giornalista) e il difensore Botti (avvocato) mettono su una trama avvincente che diventa filosofia di vita ...Il coraggio di non fermare un festival così amato deve essere premiato e l’invito è dunque quello di seguire in diretta tutti i film che accenderanno i riflettori su ogni aspetto del lato oscuro del ...