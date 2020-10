Il ladro delle ceneri di Elena Aubry aveva 375 foto di ragazze morte. "È come una droga" (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Per me È come una droga, non riesco a frenarmi. Devo rubarle”. Così motiva il suo gesto il ladro delle ceneri di Elena Aubry, morta a 26 anni sull’Ostiense, a Roma. come riporta il Messaggero, l’uomo È stato trovato in possesso di 375 foto di ragazze defunte, accompagnate da appunti sulla loro data di nascita e morte, raccolti al Verano.Il collezionista delle immagine delle defunte, un quarantottenne di Casal Bertone, solitario e innamorato dei volti delle ragazze morte, con lei aveva fatto un passo avanti. Non si era ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Per meuna, non riesco a frenarmi. Devo rubarle”. Così motiva il suo gesto ildi, morta a 26 anni sull’Ostiense, a Roma.riporta il Messaggero, l’uomo; stato trovato in possesso di 375didefunte, accompagnate da appunti sulla loro data di nascita e, raccolti al Verano.Il collezionistaimmaginedefunte, un quarantottenne di Casal Bertone, solitario e innamorato dei volti, con leifatto un passo avanti. Non si era ...

