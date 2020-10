Il killer di Nizza ha trascorso 15 giorni a Palermo da un parente (Di venerdì 30 ottobre 2020) Brahim Aoussaoui, il killer che ha colpito nella chiesa di Notre Dame a Nizza, prima di raggiungere la Francia ha passato 15 giorni in Sicilia, a Palermo, ospite da un parente. E’ quanto hanno accertato intelligence e antiterrorismo che da ieri stanno ricostruendo i movimenti del 21enne.Il giovane, secondo quanto si apprende da qualificate fonti di sicurezza, avrebbe lasciato l’Italia non prima del 25 ottobre. Nelle due settimane che è rimasto in Sicilia, sempre secondo quanto è stato possibile ricostruire, non avrebbe frequentato ambienti radicali né avrebbe fatto trapelare alcun intento terrorista. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Brahim Aoussaoui, ilche ha colpito nella chiesa di Notre Dame a, prima di raggiungere la Francia ha passato 15in Sicilia, a, ospite da un. E’ quanto hanno accertato intelligence e antiterrorismo che da ieri stanno ricostruendo i movimenti del 21enne.Il giovane, secondo quanto si apprende da qualificate fonti di sicurezza, avrebbe lasciato l’Italia non prima del 25 ottobre. Nelle due settimane che è rimasto in Sicilia, sempre secondo quanto è stato possibile ricostruire, non avrebbe frequentato ambienti radicali né avrebbe fatto trapelare alcun intento terrorista.

