Il ghiaccio della cometa 67P è soffice come schiuma di cappuccino (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il ghiaccio della cometa 67/P Churyumov-Gerasimenko è soffice come la schiuma di un cappuccino. Lo ha rivelato l'Esa che ha reso noto il secondo sito d'atterraggio del lander Philae della sonda spaziale europea Rosetta che, nel novembre 2014, è sceso sulla cometa. Si tratta di una zona a forma di teschio dove il piccolo lander, dopo aver rimbalzato per un malfunzionamento agli arpioni di ancoraggio, ha lasciato un'impronta nel ghiaccio primordiale, vecchio di miliardi di anni, rivelandone le caratteristiche. Su Philae era presente Sd2, una trivella di fabbricazione italiana che avrebbe dovuto scavare nel suolo della ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il67/P Churyumov-Gerasimenko èladi un. Lo ha rivelato l'Esa che ha reso noto il secondo sito d'atterraggio del lander Philaesonda spaziale europea Rosetta che, nel novembre 2014, è sceso sulla. Si tratta di una zona a forma di teschio dove il piccolo lander, dopo aver rimbalzato per un malfunzionamento agli arpioni di ancoraggio, ha lasciato un'impronta nelprimordiale, vecchio di miliardi di anni, rivelandone le caratteristiche. Su Philae era presente Sd2, una trivella di fabbricazione italiana che avrebbe dovuto scavare nel suolo...

RadioItalia : .@FabrizioMoroOff fa il suo debutto come regista! Ghiaccio è il titolo della sua opera prima che a girare a gennaio… - KersevanRoberto : Qui ??bel video accelerato delle prove di montaggio dei vari pezzi della nuova base Vostok in Antartide, prima di s… - pondgitsune : @stoopidcheerio in realtà era uscito anni fa, solo il primo! aveva un titolo diverso, tenebre e ghiaccio, però è an… - urturino : RT @Link4Universe: Animazione di come si forma il ghiaccio sopra il razzo Electron della @RocketLab - Spazzettone : RT @Link4Universe: Animazione di come si forma il ghiaccio sopra il razzo Electron della @RocketLab -