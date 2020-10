Il Covid è l’occasione per dare un taglio alle disuguaglianze. E io ho una proposta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un virus si aggira per il mondo, distruggendo vite, famiglie, imprese, professioni e speranze. Ma non è il Covid-19. Sì, il coronavirus è “soltanto” l’elemento nuovo e ultimo che semmai mette in risalto e aggrava gli effetti nocivi del vero virus di cui sopra. Presto o tardi la scienza sconfiggerà il Covid-19, come ha fatto nel corso della Storia con tutte le altre pandemie, non dopo che avremo registrato vittime e danni gravissimi per la salute individuale e collettiva, ma il vero virus di cui dovremo comunque occuparci è un altro. Sto parlando del virus della lotta di classe, ovvero di un sistema, quello tecno-finanziario e liberista, in cui siamo immersi da almeno un trentennio, che ha reso possibile il riemergere di un’ingiustizia sociale, di politiche contro l’umano e, infine, di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un virus si aggira per il mondo, distruggendo vite, famiglie, imprese, professioni e speranze. Ma non è il-19. Sì, il coronavirus è “soltanto” l’elemento nuovo e ultimo che semmai mette in risalto e aggrava gli effetti nocivi del vero virus di cui sopra. Presto o tardi la scienza sconfiggerà il-19, come ha fatto nel corso della Storia con tutte le altre pandemie, non dopo che avremo registrato vittime e danni gravissimi per la salute individuale e collettiva, ma il vero virus di cui dovremo comunque occuparci è un altro. Sto parlando del virus della lotta di classe, ovvero di un sistema, quello tecno-finanziario e liberista, in cui siamo immersi da almeno un trentennio, che ha reso possibile il riemergere di un’ingiustizia sociale, di politiche contro l’umano e, infine, di una ...

