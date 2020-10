"Il conto delle elezioni di settembre": Galli lascia Formigli a bocca aperta: vietato votare | Video (Di venerdì 30 ottobre 2020) "Sto facendo fare i conti di quanto ci sono costate le elezioni". Massimo Galli lascia Corrado Formigli a bocca aperta. In collegamento con Piazzapulita, il direttore del reparto malattie infettive del Sacco di Milano tuona e ribadisce: il 20 e 21 settembre si doveva rinviare il voto per le regionali e il referendum sul taglio dei parlamentari. E anche la "corsa" all'urna, sostiene il professore, avrebbe avuto un impatto negativo nella crescita dei contagi di coronavirus. "Non bisognava neanche andare a votare?", gli chiede Formigli. "Abbia pazienza. In condizioni di emergenza potevano essere rinviate. Se dichiari l'emergenza, e poi non rinvii determinate cose, dai un segnale curioso. Sono stato l'unico a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) "Sto facendo fare i conti di quanto ci sono costate le". MassimoCorrado. In collegamento con Piazzapulita, il direttore del reparto malattie infettive del Sacco di Milano tuona e ribadisce: il 20 e 21si doveva rinviare il voto per le regionali e il referendum sul taglio dei parlamentari. E anche la "corsa" all'urna, sostiene il professore, avrebbe avuto un impatto negativo nella crescita dei contagi di coronavirus. "Non bisognava neanche andare a?", gli chiede. "Abbia pazienza. In condizioni di emergenza potevano essere rinviate. Se dichiari l'emergenza, e poi non rinvii determinate cose, dai un segnale curioso. Sono stato l'unico a ...

ZZiliani : #Paratici si presenta ai microfoni delle tv praticamente prima di ogni match di campionato e di coppa. Avete mai se… - Mov5Stelle : Con il #decretoRistori abbiamo pensato a contributi a fondo perduto per quelle attività che hanno subito importanti… - repubblica : Usa, il New York Times: 'Trump ha un conto corrente in Cina e lì ha pagato tasse' [aggiornamento delle 09:20] - Kuspide_SCF : RT @MarcoGallone_: #TitoliDeiQuotidiani Covid e terrorismo. Ci stavamo abituando all'idea di poter controllare tutto, di eliminare qualsia… - MarcoGallone_ : #TitoliDeiQuotidiani Covid e terrorismo. Ci stavamo abituando all'idea di poter controllare tutto, di eliminare qu… -

Ultime Notizie dalla rete : conto delle Livorno, bar presenta il conto della sanificazione: “una mazzata” dissapore La truffa dei Gratta e vinci: indagato ex guardalinee mantovano

Con Cristiano Copelli, 220 presenze in serie A, anche la compagna Rita Botticelli. Accusati di complicità con dei dipendenti di Lottomatica. Sequestrati 27 milioni dalla Guardia di Finanza ...

Covid Roma, spettro lockdown: «I negozi vendono online, così proviamo a resistere»

Il ristorante che si trasforma in cioccolateria e consente di fare smart working con WiFi gratuito, la creazione di una piattaforma online di e-commerce per gli acquisti nei negozi dove ormai si ...

Con Cristiano Copelli, 220 presenze in serie A, anche la compagna Rita Botticelli. Accusati di complicità con dei dipendenti di Lottomatica. Sequestrati 27 milioni dalla Guardia di Finanza ...Il ristorante che si trasforma in cioccolateria e consente di fare smart working con WiFi gratuito, la creazione di una piattaforma online di e-commerce per gli acquisti nei negozi dove ormai si ...