Il Collegio 5, Intervista Alla La Prof. Petolicchio: Alcuni Giovani? Mele Marce! (Di venerdì 30 ottobre 2020) La quinta edizione de Il Collegio è da poco iniziata, ma a quanto pare la protagonista più amata è proprio la Prof. Petolicchio. L’insegnante ha rilasciato un’Intervista nella quale svela qualche dettaglio in più sul docu-reality! La Professoressa Petolicchio, famosa ai fedeli telespettatori Rai per essere l’insegnante degli allievi de “Il Collegio”, ha rilasciato in queste ore un’Intervista al portale “FQ Magazine”, nella quale svela Alcuni dettagli davvero interessanti che riguardano la sua vita. Le vengono poste anche domande inerenti il docu-reality di Rai 2, più amato dagli studenti. Ecco come risponde alle domande che le vengono ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 30 ottobre 2020) La quinta edizione de Ilè da poco iniziata, ma a quanto pare la protagonista più amata è proprio la. L’insegnante ha rilasciato un’nella quale svela qualche dettaglio in più sul docu-reality! Laessoressa, famosa ai fedeli telespettatori Rai per essere l’insegnante degli allievi de “Il”, ha rilasciato in queste ore un’al portale “FQ Magazine”, nella quale sveladettagli davvero interessanti che riguardano la sua vita. Le vengono poste anche domande inerenti il docu-reality di Rai 2, più amato dagli studenti. Ecco come risponde alle domande che le vengono ...

MartalaLeon : RT @CorteCost: “Maestri come Augusto Barbera e Franco Modugno, che abbiamo il privilegio di avere nel collegio, ci hanno insegnato che sono… - WebRadio_IusLaw : UNA CASA TECNOLOGICA ED INTELLIGENTE PUÒ DIVENTARE UNA PRIGIONE – Intervista all’Avv. Guido Scorza - Componente del… - donatellastasio : RT @CorteCost: “Maestri come Augusto Barbera e Franco Modugno, che abbiamo il privilegio di avere nel collegio, ci hanno insegnato che sono… - luigitesta87 : RT @CorteCost: “Maestri come Augusto Barbera e Franco Modugno, che abbiamo il privilegio di avere nel collegio, ci hanno insegnato che sono… - andgiov90 : RT @CorteCost: “Maestri come Augusto Barbera e Franco Modugno, che abbiamo il privilegio di avere nel collegio, ci hanno insegnato che sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Collegio Intervista Il collegio 5: l'intervista al preside Paolo Bosisio alla vigilia della prima Tvblog Palio di Legnano : Intervista al neo assessore alla Qualità della vita” con delega al Palio, Guido Bragato

La Pandemia ha annullato il Palio di Legnano 2020, ha fatto annullare l'investitura della contrada di San Magno che doveva tenersi il 5 novembre e che per il mondo del palio rappresenta da sempre l'av ...

Elezioni Usa, la mia previsione finale sull'esito del voto per collegio elettorale

E si parla di tre stati fondamentali a livello di collegio elettorale.- il movimento BLM, e il relativo approccio dei due candidati, si rivelerà importante a mio avviso nella costruzione del consenso ...

La Pandemia ha annullato il Palio di Legnano 2020, ha fatto annullare l'investitura della contrada di San Magno che doveva tenersi il 5 novembre e che per il mondo del palio rappresenta da sempre l'av ...E si parla di tre stati fondamentali a livello di collegio elettorale.- il movimento BLM, e il relativo approccio dei due candidati, si rivelerà importante a mio avviso nella costruzione del consenso ...