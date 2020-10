Il capo rom abusivo nella ex caserma militare (Di venerdì 30 ottobre 2020) Costanza Tosi Firenze, zona Coverciano. Siamo riusciti ad entrare nello stabile dove era situata un ex caserma militare. Ora, gruppi di rom, hanno occupato l'edificio, costruendo un vero e proprio accampamento abusivo. campo rom abusivi baracche  Luoghi: Firenze Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Costanza Tosi Firenze, zona Coverciano. Siamo riusciti ad entrare nello stabile dove era situata un ex. Ora, gruppi di rom, hanno occupato l'edificio, costruendo un vero e proprio accampamento. campo rom abusivi baracche  Luoghi: Firenze

moriggi : RT @albo_interista: Resoconto di quello fatto dal #Governodincapaci in questi 8 mesi: - Banchi a rotelle ? - Monopattini ? - Liberare mafio… - OpOpOmOx : RT @albo_interista: Resoconto di quello fatto dal #Governodincapaci in questi 8 mesi: - Banchi a rotelle ? - Monopattini ? - Liberare mafio… - ROBERTORAZ3 : RT @albo_interista: Resoconto di quello fatto dal #Governodincapaci in questi 8 mesi: - Banchi a rotelle ? - Monopattini ? - Liberare mafio… - PaoloPaulo6 : RT @albo_interista: Resoconto di quello fatto dal #Governodincapaci in questi 8 mesi: - Banchi a rotelle ? - Monopattini ? - Liberare mafio… - Se23rex : RT @albo_interista: Resoconto di quello fatto dal #Governodincapaci in questi 8 mesi: - Banchi a rotelle ? - Monopattini ? - Liberare mafio… -